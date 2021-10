Ecco il primo packaging per alimenti che è a sua volta un cibo

di Dissapore 28 Ottobre 2021

Cosa non si fa per evitare la plastica: l’azienda inglese Gousto ha appena annunciato di aver creato un packaging commestibile per i suoi dadi da brodo, insomma un packaging per alimenti che è a sua volta un cibo. Dopo 15 anni di ricerca e un anno di sviluppo, Gousto ha annunciato che l’involucro è il primo imballaggio commestibile al mondo a base di proteine ​​dei piselli. Creato in collaborazione con Xampla, uno spin-off dell’Università di Cambridge, il dado da brodo sarà testato nelle scatole di ricette di Gousto questo mese.

L’imballaggio commestibile è realizzato ingegnerizzando e seccando un materiale proteico proveniente dai piselli, in fogli che hanno gli stessi vantaggi della plastica, essendo in grado di preservare il sapore e la durata di conservazione del cibo, ma senza fare rifiuti. Il materiale è anche vegano e gluten free. Come funziona? Il dado va semplicemente sciolto in acqua calda senza scartarlo. Gousto ha affermato che si potrebbero risparmiare altre 17 tonnellate di plastica ogni anno se il nuovo imballaggio per dadi commestibili venisse usato in maniera estensiva.

La startup Gousto ha raggiunto per la prima volta il break even nel 2020: ma non è solo in grado di produrre utili, perché si è sempre posta come missione la riduzione dei packaging inquinanti e quest’anno ha ottenuto una apposita certificazione ecologica.