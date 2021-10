Ecco la birra della Casa di Carta

di Dissapore 12 Ottobre 2021

La Casa di Carta esce dagli schermi e diventa una birra: una delle serie TV di maggior succedo degli ultimi anni – di cui è appena andata in onda la prima parte dell’ultima stagione, e si attende con ansia la seconda – ha ispirato un birrificio spagnolo che ha messo in produzione una bottiglia legata alla banda del Professore.

Tra le più amate, e le più criticate, serie degli ultimi anni, La casa di carta su Netflix è diventata un simbolo di resistenza e ha creato immagini iconiche come le tute rosse e le maschere con la faccia del pittore Salvador Dalì. Così il marchio spagnolo Estrella Galicia ha iniziato a promuovere una nuova linea legata al programma, con l’etichetta che dice “La Resistencia Continúa“. In totale ci saranno 85 milioni di bottiglie con la maschera di Salvador Dalí che saranno distribuite in 60 Paesi.

“Da Estrella Galicia abbiamo vissuto come nostro il successo della serie Netflix. I fan de La Casa de Papel hanno goduto della piena identificazione con i valori della Resistencia, il motto del nostro marchio”, ha affermato Santiago Miguélez, direttore marketing di Hijos de Rivera.

Quando sarà in vendita? Sebbene non ci sia una data specifica, la compagnia ha dichiarato che la birra La Casa de Papel sarà nel mondo prima dell’uscita della parte seconda dell’ultima stagione, il 3 dicembre. Nel frattempo, è già disponibile in Spagna.