Ecco la pillola vibrante che fa sentire sazi

Vibes è una pillola vibrante che inganna lo stomaco facendoci sentire sazi: i test effettuati sui suini hanno mostrato gli animali hanno mangiato in media il 40% in meno.

Un modo per ingannare lo stomaco e forse anche sé stessi. Si tratta di Vibes, una pillola vibrante che fa sentire sazi creando una sensazione di pienezza e scoraggiando, allo stesso tempo, l’assunzione di cibo. L’idea attorno alla quale Vibes è stata sviluppata – il sogno dorato di sentirsi soddisfatti e sazi mangiando meno di quanto si faccia normalmente – fa immaginare a una potenziale prescrizione per coloro che hanno un necessità clinica di perdita di peso; mentre siamo relativamente inquietanti, invece, dalla prospettiva di una potenziale messa in commercio, dove potrebbe essere liberamente acquistata (e abusata) da chi ha disturbi alimentari.

La scienza e i numeri dietro Vibes

È innanzitutto bene notare che Vibes – acronimo in lingua inglese di Stimolatore BioElettronico Vibrante Ingeribile – è il risultato di una attività di ricerca che deve ancora essere condotta sugli esseri umani. Al momento, infatti, gli scienziati si sono limitati a eseguire una serie di test sui suini, dimostrando che dopo circa trenta minuti di attività della pillola gli animali in questione sono arrivati a mangiare in media quasi il 40% in meno di cibo nella mezz’ora successiva, guadagnando peso a un ritmo più controllato.

La lettura fornita dai ricercatori è che la pillola, vibrando, vada ad attivare i recettori di stiramento nello stomaco, simulando di fatto la presenza di cibo – una simulazione che andrebbe a tradursi in una serie di segnali inviati all’ipotalamo attraverso il nervo vago che risulterebbe, infine, in un aumento nei livelli degli ormoni che danno origine a una sensazione di pienezza e in una diminuzione di quelli che provocano sensazioni di fame.

“Prevediamo che la pillola Vibes venga ingerita a stomaco relativamente vuoto da 20 a 30 minuti prima dei pasti previsti per innescare la sensazione di sazietà desiderata all’inizio del pasto” si legge nei rapporti redatti dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Costi alla mano, si pensa che il costo delle pillole dovrebbe essere compreso tra i centesimi e un dollaro.

Una singola pillola avrebbe le dimensioni di una grande compressa vitaminica, mentre le vibrazioni, di fatto alimentate da una batteria racchiusa al suo interno, possono essere attivate quando l’acido dello stomaco dissolve una membrana intorno alla pillola o, diversamente, da un timer.

Vibes rappresenta, in altre parole, la possibilità di una terapia temporanea non invasiva che non prevede la necessità di un intervento chirurgico per la perdita di peso, e che viene di fatto espulsa dal corpo con altri rifiuti solidi.