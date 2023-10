Ein Prosit torna a Udine dal 18 al 22 ottobre, ed è l’evento a cui ogni gourmet vorrebbe partecipare

Ein Prosit torna per la sua ventiquattresima edizione dal 18 al 22 ottobre - un appuntamento che vanta nomi come Carlo Cracco, Ana Ros e Virgilio Martinez.

di Luca Venturino 5 Ottobre 2023

Il calendario gastronomico per i golosi di tutto lo Stivale – ma anche di un po’ tutto il mondo, a dire il vero – promette grandi impegni a metà mese: Ein Prosit, una delle più più importanti e cosmopolite manifestazioni gastronomiche del Paese torna dal 18 al 22 di ottobre, con una prima anteprima a Triste prevista per il giorno 18 e dedicata alla stampa estera e una impegnatissima quattro giorni – dal 19 al 22, per l’appunto – che invece occuperà il centro di Udine e le realtà circostanti.

Abbiamo accennato a un calendario affollato, e non è certo un caso: la libreria di impegni proposta da Ein Prosit è folta e golosa (in tutti i sensi, ecco); declinata in un evento che punta a mettere in relazione cultura enogastronomica, tradizione del vino e conoscenza delle materie prima nella cucina in un percorso articolato e costellato di cene, degustazioni, masterclass, laboratori dedicati e incontri.

Ein Prosit 2023: tutti i dettagli della ventiquattresima edizione

Parliamo, complessivamente, di più di 160 attività all’orizzonte; tutte pensate con l’intenzione di approfondire, esplorare e discutere l’attuale realtà enogastronomica mondiale a colpi di cene, laboratori, degustazioni e incontri. Ricchissima, naturalmente, la corte riunita sotto il vessillo di Ein Prosit 2023: saranno presenti oltre un centinaio di chef provenienti da più di venti paesi nel mondo. Un assaggino? Carlo Cracco, Virgilio Martinez, Quique DaCosta, Zaiyu Hasegawa, Niko Romito, Enrico Crippa, MauroUliassi, Norbert Niederkofler, Massimiliano Alajmo, Diego Rossi, Riccardo Camanini, Antonia Klugman, Ana Ros – e basta, che altrimenti da assaggino diventa aperitivo.

I nostri lettori più attenti avranno scorto anche e soprattutto il nome di Virgilio Martinez, medaglia d’oro alla più recente edizione di The World’s 50 Best Restaurants con il ristorante Central di Lima; che in un evento speciale dal nome “Dalle Ande all’Amazzonia” racconterà le sue esperienze legate al territorio peruviano.

Potremmo articolare il programma di Ein Prosit (la cui versione completa è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione) in quattro principali tipologie. Diamoci un’occhiata: