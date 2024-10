El Celler de Can Roca apre la sua prima filiale all’estero, in una distilleria di Whisky

Siamo quasi caduti dalla sedia a scoprire che presto – prestissimo a dire il vero, il prossimo 31 ottobre – El Celler de Can Roca, tempio dell’alta gastronomia spagnola (uno dei, in effetti) aprirà la sua prima filiale all’estero. In una distilleria di Whisky, per di più. La più incredibile e scenografica di sempre, in effetti, una sorta di gigantesca opera archiettettonica costruita qualche anno fa nelle sperdute campagne della Scozia da The Macallan, colosso del single-malt scotch. Difficile che a questo punto non abbiate già un biglietto aereo in mano, ed è probabilmente quello su cui conta l’operazione di collaborazione tra le due realtà.

Da un lato i fratelli Roca, Joan, Josep e Jordi. Dall’altra, una distilleria costata 140 milioni di sterline, che necessita di un progetto di ristorazione adeguato all’investimento. Il matrimonio è serio, anche se i dettagli dell’accordo prematrimoniale sono – ovviamente – riservati. Qualcosa di più, invece, si sa sul progetto.

Come sarà il nuovo ristorante dei fratelli Roca

Il ristorante dei fratelli Roca nella futuristica distilleria si chiamerà TimeSpirit, e da El Celler de Can Roca assicurano che si tratterà di “un concetto gastronomico unico” con un menù degustazione a base di prodotti locali.

Progettato dall’architetto pluripremiato David Thulstrup, TimeSpirit sarà un locale esclusivo, che potrà ospitare soltanto trenta clienti alla volta, e con prezzi tutto sommato molto contenuti, considerata la portata del progetto e anche i costi della vita da quelle parti: a pranzo il menu degustazione costerà 60 sterline, e a cena 95 sterline.

“I numerosi viaggi che abbiamo fatto in Scozia e l’ispirazione che abbiamo trovato nei suoi vecchi libri di cucina ci hanno offerto l’opportunità di rendere omaggio alla cucina scozzese”, hanno dichiarato da El Celler de Can Roca, dicendosi emozionati per questa nuova avventura. “Abbiamo la migliore dispensa scozzese a portata di mano, con un orto e un programma di approvvigionamento iper-locale, che offrirà ingredienti freschi e locali insieme all’accogliente ospitalità dello Speyside”.

Non è la prima volta, in effetti, che i fratelli Roca collaborano con il produttore di whisky Macallan: tempo fa

dalla partenrship era nato un libro, Distilling Scotland, in cui si esplorava la cultura e la cucina scozzese. Ma un ristorante è tutt’altra cosa.