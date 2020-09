El Celler de Can Roca chiude per Coronavirus

El Celler de Can Roca, uno dei più celebri ristoranti del mondo, è costretto a chiudere per Coronavirus. Diversi membri dello staff, infatti, sono stati trovati positivi al Covid-19, e la direzione del ristorante di Girona ha annunciato che chiuderà i battenti fino a nuovo avviso.

L’avviso è stato diramato attraverso le pagine social ufficiali del locale, in diverse lingue. “El Celler de Can Roca”, si legge nel post social “rimarrà chiuso fino a nuovo avviso per decisione volontaria e in conformità con la responsabilità etica e l’impegno per le persone del nostro team e per le persone che avevano una prenotazione da noi nei prossimi giorni”.

Il comunicato allegato al post spiega che durante le procedure di controllo interno per tracciare il Covid-19 sono stati riscontrati alcuni casi positivi e che, per questi motivi, i responsabili non si sentono a proprio agio nel continuare a lavorare. La lettera riporta anche che “la famiglia sta bene, tutta la squadra sta bene e i soggetti positivi hanno sintomi lievi o sono asintomatici”.

Inoltre si commenta la situazione della ristorazione in questo periodo difficile: “La vulnerabilità del nostro settore è più che evidente. Da Girona, da El Celler de Can Roca, vogliamo inviare un messaggio di incoraggiamento, forza e coraggio a tutti i colleghi del nostro settore. Avremo bisogno di fermezza, responsabilità e sacrifici. Approfittiamo di questo stop per prenderci cura delle nostre persone e proteggere i nostri clienti “.

[Fonte: Nius]