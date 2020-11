Elettra Lamborghini lancia un appello ai suoi fan: ordinate cibo d’asporto

Elettra Lamborghini lancia su Instagram un appello ai suoi fan, invitandoli a ordinare cibo d’asporto e a domicilio durante questi giorni di chiusura dei ristoranti.

L’obbligo di chiusura alle 18 prima, e i lockdown soft localizzati poi stanno infatti nuovamente mettendo in crisi il settore della ristorazione, e si moltiplicano da più parti gli inviti a sostenere il comparto ordinando pranzi e cene a casa propria.

A farli anche personaggi insospettabili, come l’influencer, cantante ed ereditiera dell’impero automobilistico Lamborghini, fresca sposa con il suo Afrojack nonché chiaccheratissima per il suo atteggiamento spesso sopra le righe. “Da oggi ordinate una pizza, fate la colazione in un bar, portatevi a casa un hamburger, prendete un aperitivo alle 16, ordinate una cena dal ristorante”, ha scritto Elettra Lamborghini sui suoi social, invitando a sostenere gli esercizi della ristorazione in modo diverso.

“E anche se non vi stanno simpatici i titolari pensate che dietro un bancone ci sono dipendenti con famiglie e figli”. Ovviamente, come accade sui social anche in caso di messaggi positivi che non possono che essere condivisi da tutti – come in questo caso – non è mancato chi ha voluto polemizzare, per il fatto che non tutti possono permettersi un servizio di delivery in un momento come questo.