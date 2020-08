Elisa Isoardi prega Antonella Clerici di tenere i suoi cuochi a La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi lancia un appello ad Antonella Clerici, affinché per la nuova edizione de La Prova del Cuoco chiami a lavorare i cuochi che in passato hanno già collaborato con il programma. “Per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno”, ha detto la mora conduttrice in un’intervista a Nuovo Tv. “Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione”. Un’accorata preghiera alla collega – rivale, che da questa stagione tornerà alla guida del programma che ha portato al successo in tanti anni.

Per il resto, Isoardi si sbilancia in tantissimi complimenti per Antonella Clerici: “Non posso che augurarle il massimo. E poi spero che mi inviti nei suoi programmi, io senz’altro la inviterò nei miei”, ha detto, confermando il clima di distensione tra le due.

Anche Clerici, nelle sue ultime interviste, ha infatti speso parole di stima per Isoardi, giustificandola per il mancato successo della sua conduzione a La Prova del Cuoco: “Lei ce l’ha messa proprio tutta, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me”, aveva detto uno dei volti televisivi femminili più amati dagli Italiani.

Ora è il turno della ex compagna di Matteo Salvini, che ammette di avere ancora “tanto da fare” per la sua carriera televisiva, e che appunto chiede ad Antonella Clerici di tenere conto del lavoro da lei fatto in precedenza: “Mi dispiacerebbe proprio tanto se Antonella non lo facesse”, ha detto, riferendosi alla possibilità di coinvolgere nel programma gli chef che l’hanno accompagnata durante la sua conduzione.

