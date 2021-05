Elisabetta Canalis è la nuova testimonial di Acqua Minerale San Benedetto. Addio, dunque, all’americana Cindy Crawford che dopo cinque anni di onorato “servizio” passa il testimone all’ex velina sarda.

“Elisabetta Canalis, icona di classe e femminilità – fanno sapere dall’azienda -, è protagonista della nuova campagna “My Secret”. La showgirl, tra delle donne più amate dal pubblico italiano, svela il segreto della sua bellezza: i prodotti San Benedetto, che l’accompagnano in tutti i momenti della giornata. La campagna è un viaggio emozionale alla scoperta dei valori e della tradizione italiana: Elisabetta Canalis riesce a trasmetterli con spontaneità ed eleganza, seguendo il fil rouge di un profondo legame con il brand”.

La Canalis rappresenterà i prodotti Acqua Minerale San Benedetto con le linee Prestige, Elite e Antica Fonte della Salute; il Thè San Benedetto nella versione Classica e nella variante Zero Zucchero; Aquavitamin e Skincare; San Benedetto Succoso Zero e le Bibite San Benedetto Zero.

“Siamo molto felici di avere Elisabetta Canalis come testimonial della nostra nuova campagna di comunicazione di brand 2021 – ha dichiarato Vincenzo Tundo, Direttore Marketing e Trade Marketing Italia del Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. -. Un’artista emblema di stile, casual, dinamica e dotata di quell’allure internazionale che ben si fonde con la sua profonda italianità, rendendola perfetta espressione dei valori insiti nell’anima di San Benedetto”.