Emilia-Romagna, Nas sequestrano 6 tonnellate di alimenti

27 Dicembre 2021

“Solstizio d’Inverno”: questo il nome dell’operazione durata settimane che ha visto i carabinieri dei Nas impegnati in numerose ispezioni in varie aziende operanti nel settore agroalimentare. In Emilia-Romagna i controlli hanno portato a oltre 6 tonnellate di alimenti, 200 ettolitri di vino, multe per circa 39 mila euro e due diffide.

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine sul territorio emiliano si sono concentrate principalmente sulle violazioni alle normative sull’etichettatura, sulla presentazione dei prodotti, sulla rintracciabilità degli alimenti, sulla tutela dei marchi Dop e sul Testo Unico del vino. In particolare, nelle province di Ravenna, Modena e Forlì-Cesena sono state sequestrati da alcune aziende adibite alla trasformazione quasi 6 chili di carne suina lavorata di varia tipologia. Si stima che i tagli in questione avessero un valore di mercato complessivo di circa 50 mila euro, ma le loro etichette erano sprovviste dell’indicazione del luogo di provenienza: una mancanza che ha portato alle sanzioni dei titolari delle varie ditte.