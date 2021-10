Emilia-Romagna, sanzioni per clienti e cuochi trovati senza Green pass nei ristoranti

di Dissapore 25 Ottobre 2021

Senza Green pass nei ristoranti: sia in sala, come avventori, sia in cucina, come dipendenti. In seguito a controlli effettuati in Emilia-Romagna, precisamente tra Imola e Parma, sono scattate le sanzioni verso clienti di locali, cuochi, e gestori dei ristoranti stessi, rispettivamente per ingresso senza certificazione verde e per mancato controllo.

Il primo caso è avvenuto a Imola, in provincia di Bologna: dal 15 ottobre tutti i lavoratori, pubblici e privati, devono essere vaccinati o guariti o aver fatto un tampone negativo, insomma avere il Green pass. I carabinieri di Imola, invece, nel corso di un controllo in un ristorante, hanno trovato un cuoco sprovvisto della certificazione: è stato sanzionato per diverse centinaia di euro. Nel corso dei controlli, per verificare il rispetto delle norme anti Covid, i carabinieri hanno identificato circa 50 persone nel territorio imolese.

A Parma invece, come riporta la locale Gazzetta, sono stati controllati sei ristoranti: su questi sei, in ben quattro sono state trovate delle irregolarità, cioè delle persone sprovviste di Green pass. Le verifiche dei Carabinieri della Compagnia di Parma, insieme ai colleghi del Nas, hanno portato alla sanzione verso sei persone, tra clienti e dipendenti. Multati anche i gestori dei locali, responsabili di non aver fatto rispettare le norme.