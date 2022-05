Emilia-Romagna: sequestrati 13mila kg di dolci in due aziende per gravi carenze igieniche

In Emilia-Romagna i controlli in due aziende hanno portato al sequestro di 13mila kg di dolci e prodotti da forno a causa di insetti e escrementi di topo.

di Manuela 4 Maggio 2022

Andiamo in Emilia-Romagna perché qui un’operazione condotta su diverse provincie ha fatto sì che venissero sequestrati 13mila kg di dolci e prodotti da forno in due aziende a causa di gravi carenze igienico-sanitarie.

Sono stati i Nas di Bologna a controllare pasticcerie, gelaterie, cioccolaterie, forni e aziende dolciarie in cinque province. Decine le aziende segnalate alle Asl e multate a causa di gravi carenze igienico-sanitarie, problemi di gestione e riutilizzo di materie prime e prodotti già finiti ormai scaduti.

Tuttavia sono state due le aziende che hanno commesso gli illeciti maggiori. I due stabilimenti di produzione si trovano rispettivamente in provincia di Ferrara e in provincia di Forlì-Cesena. Producono solitamente dolci da forno e basi per le gelaterie: ebbene, qui i Nas hanno sequestrato 13mila kg di alimenti.

In tutte e due le aziende sono stati rilevati gravi problemi igienico sanitari: vicino ai dolci erano presenti insetti e escrementi di topo.

Inoltre le derrate alimentari erano conservate vicino ai rifiuti che dovevano essere smaltiti, mentre c’erano notevoli quantitativi di dolci scaduti da parecchi mesi, pronti a essere immessi in commercio ben oltre il termine minimo di conservazione previsto e privi delle necessarie analisi fisico-chimiche e organolettiche-olfattive richieste per obbligo di legge.

