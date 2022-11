Eminem apre a New York il ristorante Mom’s Spaghetti

di Manuela Chimera 15 Novembre 2022

Era l’ottobre del 2021 e Emimen si apprestava ad aprire a Detroit il suo ristorante Mom’s Spaghetti. Ebbene adesso, per celebrare fra l’altro il 20esimo anniversario di 8 Mile, ecco che ha deciso di aprire un nuovo pop up store ispirato al suo ristorante Mom’s Spaghetti, ma questa volta a New York. Più precisamente nel quartiere di SoHo, ma frenate i facili entusiasmi: al momento pare che il locale sarà un pop-up store aperto solo temporaneamente.

Come funziona il Mom’s Spaghetti di Eminem a New York?

Eminem porta il concept del suo ristorante Mom’s Spaghetti di Detroit anche a New York, ma in via temporanea (almeno per ora, sempre se non cambierà idea). In pratica allestirà una sorta di pop up store presso il centro commerciale Shopify, nel quartiere di SoHo.

Questo pop up store sarà aperto nei seguenti giorni e orari:

10, 11, 16, 17 e 18 novembre dalle ore 14 alle ore 21

12, 13, 19 e 20 novembre dalle ore 11 alle ore 21

Entrando nel locale, i fan troveranno una riproduzione del set di 8 Mile accanto a merchandising esclusivo (nonché in edizione limitata), fra cui anche abbigliamento che omaggia 8 Mile e dischi in vinile. Inoltre non mancheranno i classici cartoni di spaghetti del ristorante, in versione con o senza polpette.

Chissà se anche il pop-up store del 131 di Greene Street rimarrà davvero solo un qualcosa di temporaneo o se non possa in futuro diventare un punto vendita permanente? Il fatto è che anche il ristorante di Detroit in origine era nato come pop-up temporaneo. Era il 2017 quando Eminem e il suo staff decisero di lanciarsi in questa iniziativa.

Come ricorda Paul Rosenberg, il manager di Eminem, all’epoca Mom’s Spaghetti doveva essere un evento con un inizio e una fine. Si erano divertiti un sacco a portare avanti questo progetto insieme alla gente di Union Joints, ma quando hanno visto la risposta estremamente positiva dei clienti, hanno deciso di rendere permanente quel locale. Così nel settembre 2021, ecco che Mom’s Spaghetti aveva trovato una casa definitiva e permanente proprio nel centro di Detroit.

In pratica i pop up sono stati una sorta di test per capire se ci fosse la possibilità e l’entusiasmo da parte dei fan di avere un ristorante Mom’s Spaghetti permanente, aperto tutto l’anno. Da lì la decisione di trasformare il concept in un ristorante, con annesso negozio al piano di sopra chiamato The Trailer. Anche a Detroit, infatti, oltre a mangiare spaghetti con polpette, è possibile acquistare merchandising a tema.