Emoji, ecco qual è la più utilizzata a tema food

di Luca Venturino 8 Dicembre 2021

Si tratta della classifica di cui non sapevi di aver bisogno, ma che una volta aperta per mera curiosità finisce per portarti via decine di minuti: Unicode ha recentemente pubblicato la lista delle emoji più utilizzate del 2021, e noi (colpevoli di essere curiosi e golosi) abbiamo scoperto che le più utilizzate a tema food sono la torta di compleanno, la bevanda calda e la fragola.

Ci potremmo inoltrare in lunghe operazioni di insight e indagare i motivi per cui queste sono le tre emoji più utilizzate (una forte necessità a livello globale di affetto e dolci?), ma ci accontenteremo di immaginare che la torta in compleanno in particolare venga spammata senza pietà durante i vari auguri di compleanno. E a proposito di spam: anche quest’anno la regina delle emoji più (ab)usate è la faccina che ride fino alle lacrime, che costituisce il 5% di quelle usate complessivamente, seguita dal classico cuore rosso. Che la gente si diverte e si ama, e meno male.

Tra le altre categorie segnaliamo il festone con i coriandoli per gli eventi (seguito dal palloncino e dai regali, e di nuovo ci immaginiamo lo zampino degli auguri di compleanno), mentre per le emoji legate al meteo lo scettro va a quella del fuoco. Poi abbiamo la rosa per le piante, la farfalla per gli insetti, il coniglietto per i mammiferi, e la corona per i vestiti.