Energy Drink: ecco cosa succede al pancreas se ne bevi dodici in dieci minuti, come in questo esperimento

di Luca Venturino 21 Novembre 2022

Sì, sappiamo che è una domanda a cui, molto probabilmente, non avete mai pensato. D’altronde, qualunque sia la risposta, certamente obbedirà a un precetto piuttosto semplice: nulla di buono. Per il bene della scienza (e perché siamo anche un po’ curiosi, lo ammettiamo), tuttavia, ci sentiamo in dovere di raccontarvi di quanto accaduto a un certo JS, scampato a un pelo dall’abbraccio della morte dopo aver bevuto una dozzina di energy drink in appena dieci minuti. Stando a quanto riportato dal dottor Bernard Hsu, medico youtuber che ama intrattenere i suoi follower con i casi più bizzarri che gli siano capitati tra le mani, il nostro protagonista fu ricoverato al pronto soccorso con un forte dolore all’addome, causato dal suo pancreas che… Beh, aveva letteralmente cominciato a mangiarsi da solo.

Un dolore che mette le ali

Il dottor Hsu racconta che, dopo aver dato fondo alle menzionate dodici lattine per impressionare i propri colleghi, JS aveva cominciato a sperimentare un forte mal di schiena e battiti cardiaci aumentati. Per cercare di calmarsi ha dunque deciso di farsi un bicchierino di liquore (splendida idea, JS!) che ha poi vomitato una manciata di minuti più tardi.

“Per distrarsi dal dolore, JS ha cominciato a giocare ai videogiochi” racconta Hsu (su questo hai la nostra comprensione, JS). Il nostro protagonista ha tentato di ignorare la sofferenza, preferendo non cercare assistenza medica, finché evidentemente il tormento si era fatto troppo acuto. Giunto in ospedale, i medici hanno scoperto che il pancreas di JS aveva preso a digerirsi da solo, con il suo corpo che stava cadendo a pezzi nel tentativo di tenere il passo con lo zucchero e la caffeina in eccesso.

I medici hanno trovato tracce di una massiccia presenza di enzimi per la disgregazione dei grassi nel sangue, enzimi normalmente prodotti dal pancreas: una quantità così inusuale, tuttavia, era segno che il pancreas del nostro protagonista aveva cominciato a produrne in eccesso, ed essendo l’organo in questione stesso composto in parte da grasso… Basta fare due più due: il pancreas aveva cominciato a “digerirsi” da solo.

L’incidente, ha spiegato Hsu, è stato un “campanello d’allarme” per l’uomo. I suoi esami del sangue hanno mostrato che aveva il prediabete, una condizione in cui i livelli di zucchero nel sangue sono più alti del normale, ma non abbastanza alti per una diagnosi di diabete. La morale della storia? Evidentemente il limite da non superare sono undici lattine in dieci minuti.