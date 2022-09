Enoturismo, le cantine della provincia di Alessandria lanciano una rete di accoglienza

di Luca Venturino 19 Settembre 2022

Cantine Accoglienti è il nome del nuovo progetto enoturistico messo a punto dalla provincia di Alessandria, coordinato da Alexale con il sostegno della Regione Piemonte: si tratta di un circuito che abbraccia le cantine del territorio disposte a strutturarsi per potenziare l’offerta di ospitalità per il pubblico, investendo così in uno dei settori chiave dell’economia locale – l’enoturismo. Come accennato, l’obiettivo del progetto sarà quello di valorizzare al meglio l’offerta turistica e vitivinicola locale attraverso la costruzione di rapporti di collaborazione reciproca tra le aziende della provincia, mappando e promuovendo quelle che più si distinguono per la qualità del servizio offerto ai turisti.

Attualmente il progetto ha già coinvolto un’ottantina di cantine alessandrine, e ha già posto in cantiere l’idea di costruire una guida di presentazione delle realtà vitivinicole che spiccano per l’impegno proattivo verso il pubblico: tali cantine, per di più, verranno guidate da Alexala verso un processo di miglioramento delle potenzialità ricettive, in modo da consolidarle come vere pietre angolari del contesto territoriale. A tal fine, le cantine condivideranno tra loro una Carta dell’Accoglienza – un manifesto da dieci punti contenente le linee guida, i valori e gli obiettivi dell’iniziativa.

“L’enoturismo è da sempre un settore in cui crediamo molto e in cui siamo convinti sia importante investire, perché siamo certi che costituisca in gran parte il turismo del futuro” dice Roberto Cava, presidente di Alexala. “Per questo abbiamo immaginato un progetto che desse vita a una proposta turistica incentrata sulle cantine del territorio: un progetto in divenire, che ci auguriamo possa coinvolgere moltissime altre realtà virtuose per lavorare insieme per attrarre nuovi turisti alla scoperta del nostro meraviglioso territorio e dei suoi vini d’eccellenza”. Il progetto verrà poi ulteriormente presentato con una degustazione dei vini del

territorio a Terra Madre Salone del Gusto 2022, a Torino, il 26 settembre dalle ore 13 alle 14 presso lo stand della Regione Piemonte.