Enrico Bartolini: anche lui era alla Prima della Scala

C'era pure Enrico Bartolini alla Prima della Scala di Milano, ma non nelle vesti di chef, bensì in quelle di ospite.

di Manuela Chimera 10 Dicembre 2022

Sul suo account Instagram Enrico Bartolini ha postato una foto dove testimonia la sua presenza alla Prima della Scala di Milano. Ma non nelle vesti di chef per la cena dopo lo spettacolo, bensì nelle vesti di spettatore e ospite.

Cosa ci faceva Enrico Bartolini alla Scala di Milano?

Quello che ci facevano tutti gli altri ospiti e spettatori: assisteva alla Prima della Scala. Questa precisazione è doverosa nei confronti di chi pensa che uno chef debba fare solo lo chef 24 ore al giorno, che un medico non debba far altro nella vita che operare i pazienti o che un commercialista non abbia niente altro da fare che non compilare 730. Ebbene sì, esistono anche hobby, interessi e passioni che travalicano la sfera lavorativa.

Così ecco che Enrico Bartolini si è concesso una serata alla Scala di Milano, assistendo alla Prima e ai suoi tredici minuti di applausi conclusivi.

Lo specifica lui stesso nella didascalia della foto: è andato di nuovo alla Scala, ma questa volta in smoking in quanto ospite di Bellavista Wine. Nel 2019, infatti, chef Bartolini aveva firmato il menu della Cena della Prima. Gli ospiti, dopo aver assistito alla Tosca, avevano potuto assaggiare un menu tristellato composto da:

Melanzane alla brace

Minestra di cavolo nero e piccione

Ceci, seppioline e cacciucco

Risotto Gran Riserva Gallo alle rape rosse e salsa al gorgonzola (omaggio a Cavaradossi)

Tenerezza di vitello con salsa affumicata, curcuma e millefoglie di funghi e patate

Albero di arance con gelato al cioccolato 3 fondenti Amedei con zabaione al rum

Caffè Borbone

Vini: Bellavista Franciacorta Grande Cuvée Alma Non Dosato, Bellavista Franciacorta Teatro alla Scala Vintage Brut 2014, Petra Toscana rosso 2015 e Bellavista Franciacorta Nectar Demi Sec

Ok, ma se quest’anno Bartolini non era in cucina, chi ha preparato il menu della Cena della Prima? Considerando anche i due anni di stop causa pandemia, ecco che quest’anno, al termine del Boris Godunov di Modest Musorgskij, diretto da Riccardo Chailly, la cena presso la Società del Giardino è stata il debutto di giovani chef provenienti dal CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo.

Una ventina di ragazzi si sono messi alla prova fra cucina, sala e pasticceria, per realizzare un menu composto da:

Risotto alla milanese con pistilli di zafferano lombardo

Cassoeula di vitello leggera

Semifreddo al panettone

Vini Belllavista, fra cui anche il Vintage Brut Teatro alla scala 2017

Il tutto è stato servito su tavolate decorate con centrotavola ispirati al Caravaggio, quindi spazio a nature morte di frutta, verdura e fiori (non recisi, ovviamente).

Sarà piaciuta la proposta a km 0 dei giovani chef ad Enrico Bartolini?

Ecco la foto su Instagram di Enrico Bartolini alla Prima della Scala: