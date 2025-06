Enrico Bartolini aprirà il suo quindicesimo ristorante a Roma? Le indiscrezioni dicono di sì

Lo chef più stellato d'Italia sembra avere in progetto per Roma una delle sue aperture più ambiziose: le voci saranno confermate?

La galassia di Enrico Bartolini è in continua espansione: al momento siamo a 14 insegne gestite dallo chef toscano, 11 in Italia, da Milano alla Sardegna, e 3 tra Dubai, Hong Kong e Bali, collezionando 14 stelle Michelin, con i 3 macaron dell’insegna ammiraglia meneghina al Mudec, e ben 3 ristoranti bistellati.

Numeri che portano Bartolini dritto nella storia del fine dining italiano e non solo, ma è evidente che il ruolo di “semplice” chef più stellato d’Italia gli vada stretto. Stando a quanto riportato da CiboToday infatti, sono iniziati i lavori per un nuovo progetto, che ha tutta l’aria di essere estremamente ambizioso: Enrico Bartolini aprirà il suo primo ristorante a Roma.

Bartolini nella capitale

Tutto è partito dall’apparizione di un cantiere sul tetto dello splendido Palazzo Marignoli, appena ristrutturato e di proprietà Allianz, che ha rivelato che quei lavori porteranno all’apertura di un ristorante e uno spazio culturale.

Palazzo Marignoli è una struttura davvero colossale per il centro di Roma, occupando un intero isolato affacciato su via Del Corso e in una posizione che lo rende praticamente equidistante da Trinità dei Monti, Quirinale e Pantheon, e la sua maestosità lo ha reso appetibile per molte aziende come Apple e Starbucks, che qui hanno aperto le loro più importanti insegne capitoline.

La ristrutturazione prevede la creazione di un rooftop modernissimo e candido che, si prevede, ospiterà il nuovo ristorante non prima del 2026.

Lo stesso Massimiliano Tonelli, direttore di Cibo Today, ci tiene a sottolinearlo: la notizia non ha, al momento, alcuna ufficialità, e si tratta solo di gossip tra bene informati, ma vista l’importanza del progetto -per cui si vocifera un budget di 5 milioni di euro solo per la struttura- le voci che rivelano il coinvolgimento di Bartolini non sembrano essere così infondate.

La collaborazione tra Allianz e il fuoriclasse toscano poi, non è nemmeno una novità: a lui il gruppo assicurativo ha affidato la gestione di Poggio Rosso, attività di proprietà dei bavaresi dagli anni ‘70 e divenuto unico Relais & Châteaux del Chianti Classico dal 1992, e dove Bartolini si è prontamente portato a casa sia un macaron Michelin che una stella verde.

Da qui probabilmente l’indiscrezione che l’executive chef di Palazzo Marignoli possa essere proprio Juan Quintero, attualmente in forze al Poggio e tra i talenti più apprezzati della galassia Bartolini.

Ma il ristorante, su cui scommettiamo per aggiungere ulteriori stelle alla collezione dello chef del Mudec, non sarà l’unica attività ristorativa sul rooftop del palazzo: le indiscrezioni parlano anche di un cocktail bar altrettanto ambizioso, su cui però vige ancora il massimo riserbo.