Enrico Bartolini conferma: lui e Roberta Morise aspettano il secondo figlio

C’era aria di secondogenito in arrivo per Bartolini e Morise, e il sesto senso dello chef lo ha confermato. Anzi, più che il sesto senso, è stato proprio l’olfatto del cuoco toscano ad annusare la novità, o almeno così racconta la coppia al settimanale Gente. L’annuncio del secondo figlio arriva a poca distanza dai festeggiamenti per il primo compleanno di Gianmaria, primogenito della coppia. La showgirl svela alle pagine della rivista il suo spaventoso mix di emozioni.

L’annuncio fresco di stampa

Una sorpresa desiderata, ma inaspettata e forse giunta troppo presto. La coppia televiso-stellata composta dalla conduttrice ed ex modella Roberta Morise e dallo chef stellato Enrico Bartolini ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un secondo figlio, che nascerà a novembre.

La storia d’amore dei due si sta rivelando un percorso a tappe ravvicinate: un anno fa la nascita di Gianmaria, poi il matrimonio da sogno a fine agosto e ora la scoperta di un nuovo bebè in arrivo.

Morise non nasconde le paure e le incertezze che l’hanno colpita all’inizio: “Desideravo un altro figlio, lo dicevo sempre a Enrico, ma non mi aspettavo che sarebbe arrivato così in fretta”, racconta a Gente.

Ma lo smarrimento e la paura iniziali hanno lasciato il posto a una grande gioia e alla felicità nel sapere che Gianmaria condividerà la vita con un fratellino. Si tratta del quinto figlio per lo chef, già padre di Tommaso, Giovanni e Vittoria – avuti con l’ex moglie – e, appunto, di Giamaria.

Da esperto utilizzatore dei cinque sensi (e forse anche del sesto), Bartolini avrebbe sospettato della gravidanza percependo un odore diverso sulla pelle della moglie. Ora non resta che attendere la nascita del piccolo, il cui nome è ancora tutto da decidere – fra le opzioni, Geremia e Romeo, ma, ammette la coppia, per la scelta definitiva sono ancora “in alto mare”.