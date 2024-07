Enrico Bartolini porta a cena in uno dei suoi ristoranti il figlio appena nato

Meglio abituarsi fin da subito, che d’altro canto da queste parti le stelle sono di casa: e che c’è di meglio, giusto per rimanere in tema, di un proprio ristorante per lo “svezzamento”? Enrico Bartolini e Roberta Morise si concedono una cena stellata, e il piccolo Gianmaria – poco più di un mese di età: è nato solo il 24 di maggio scorso – con loro.

Chiamatelo “svezzamento”, come accennato. L’occasione viene prontamente salvata in quella libreria precaria che sono le storie di Instagram: prima da Roberta Morise, e poi ripresa dallo stesso Bartolini. Il piccolo è proprio tra le braccia del papà: calmo, rilassato, (apparentemente) affamato. Pronto a godersi la sua prima cena stellata.

Il ristorante scelto e la “prima portata”

Spiega il nostro protagonista: “Per il nostro archivio siamo nella sua prima cena stellata”. Il “sua”, l’avrete certamente già inteso, è riferito a Gianmaria. “Ci troviamo alla Trattoria Enrico Bartolini a Castiglione della Pescaia e la prima portata è… Latte di mamma!”. Il tono dello chef è pacato, morbido, cauto e anche un po’ divertito.

Il breve video in questione non è l’unica entrata nell’archivio di famiglia, come lo stesso Bartolini ha voluto definirlo. Dal profilo Instagram di Roberta Morise ecco susseguirsi una serie di scatti dove si vede lo chef del Mudec intento a sussurrare qualcosa al piccolo (cose da uomini!) mentre sorseggia un calice di bianco, e poi ancora un primo piano di un piatto dove, sullo sfondo e puntualmente sfocato, si riconosce nettamente la sagoma di un ciuccio.

La prima cena stellata del piccolo Gianmaria pare sia andata benone, in altre parole: che ristorante sceglieranno i nostri protagonisti per la seconda, e poi la terza? Il prossimo appuntamento all’orizzonte, nel frattempo, immaginiamo sia quello del matrimonio: le ultime informazioni, lasciate trapelare la scorsa primavera dalla stessa Roberta Morise, indicavano che al momento del “sì, lo voglio” Gianmaria avrebbe avuto tre mesi. Non ci resta che aspettare, insomma.