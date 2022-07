Enrico Crippa approda in Qatar: il suo primo ristorante fuori dall’Italia sarà a Doha

di Luca Venturino 11 Luglio 2022

Doha, capitale del Qatar: questa la meta scelta da Enrico Crippa, che di fatto spicca il volo dallo Stivale per la prima volta, per aprire il suo nuovo ristorante. Lo chef brianzolo è stato infatti scelto da Raffles per esportare la sua filosofia culinaria e la sua esperienza all’interno di Raffles Doha, recentemente terminato e incastonato nella cornice delle Katara Towers, che si specchiano nelle acque che lambiscono il Lusail District.

Si tratta a tutti gli effetti di una sfida inusuale, ma comunque accettata con entusiasmo: Crippa avrà l’occasione di declinare la sua visione di cucina originale, elegante e colorata ma al contempo rispettosa dell’autorità delle tradizioni locali, in un contesto dove le sfumature dei più profumati ingredienti dell’Oriente si rincorrono tra loro. Il nome scelto per il locale omaggerà inoltre la terra adottiva dello chef, le Langhe e più in particolare la loro “capitale”: ALBA by Enrico Crippa aprirà in autunno, e coinvolgerà in prima persona Antonino D’Alessio, membro di lunga storia nello staff di cucina di Piazza Duomo ora chiamato a vestire il cappello da executive chef, e Vincenzo Donatiello, direttore e sommelier per ben nove anni del locale albese.

Proprio i due chef – Crippa e D’Alessio – si sono occupati di elaborare i menu che verranno proposti a Doha – menu che, come accennato in precedenza, seguiranno una formula che ben esprime l’idea di un piatto tipico interpretato secondo lo sguardo contemporaneo. Non mancheranno, in questo contesto, le classiche paste secche all’italiana e nemmeno quelle fresche piemontesi, verranno proposte carni e numerose preparazioni a base di pesci e, soprattutto, l’ampio patrimonio vegetale tanto caro allo chef Crippa.