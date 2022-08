Enrico Letta ironizza sulla parodia dei manifesti del PD: meglio il guanciale

Enrico Letta ha deciso di ironizzare anche lui sulla parodia dei manifesti del PD che circola in rete: per Letta meglio il guanciale della pancetta.

di Manuela 27 Agosto 2022

Succede che Enrico Letta ha deciso di ironizzare lui stesso sulla parodia dei manifesti elettorali del PD che sta girando in rete. Letta, infatti, ammette di preferire il guanciale alla pancetta.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, è presto detto. Il Partito Democratico, in vista delle elezioni di 25 settembre 2022, sta facendo girare una serie di manifesti con una grafica che fornisce messaggi “molto sottili” (l’ironia è voluta). In pratica questi manifesti sono divisi in due parti, colorate diversamente: da una parte il manifesto è nero, dall’altro rosso. Per ogni manifesto è proposta una scelta, con la risposta degli avversari politici del PD scritta sul lato nero e la scelta del PD sul lato rosso.

Ecco alcuni esempi di manifesti:

“Con Putin” lato nero / “Con l’Europa” lato rosso

“Combustibili fossili” lato nero / “Energie rinnovabili” lato rosso

“Lavoro sotto pagato” lato nero / “Salario minimo” lato rosso

“Discriminazioni” lato nero / “Diritti” lato rosso

“Più condoni per gli evasori” lato nero / “Meno tasse per chi lavora” lato rosso

“No Vax” lato nero / “Scienza e vaccini” lato rosso

Ok, il messaggio subliminale è abbastanza chiaro, non ci vuole il Nobel per capirlo. Quello che però è successo è che qualcuno sul web ha deciso di creare una simpatica parodia di questi manifesti, riproponendo l’eterno dilemma: ci va il guanciale o la pancetta? Ecco dunque che il manifesto parodia è così organizzato:

“Con la pancetta” lato nero / “Con il guanciale” lato rosso

Il tutto sponsorizzato da Pasta&Rivoluzione, con tanto di raviolo con la bandiera tricolore e il claim “Scegli”. Vista la parodia, anche Enrico Letta ha deciso di commentarla e ironicamente, su Twitter, ha pubblicato il manifesto della pasta con guanciale e pancetta scrivendo “Guanciale Tutta La Vita!”. Vorrei dire che questa campagna elettorale è arrivata alla frutta, ma in realtà siamo ancora al primo.

Ecco il tweet in questione: