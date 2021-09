Enrico Mentana: “Questa estate ristoranti pieni, c’è voglia di recuperare”

Mentana ospite a "L'Aria Che Tira": Io non ho mai visto i ristoranti all'aperto così pieni come questa estate".

di Marco Locatelli 7 Settembre 2021

“Ristoranti mai pieni come questa estate”. Così ai microfoni di “L’Aria Che Tira”, su La7, il direttore del TG Enrico Mentana, ospite del programma.

“La tendenza dell’essere umano – dichiara il giornalista – non è di avvilirsi. Parliamoci molto chiaramente: io non ho mai visto i ristoranti all’aperto così pieni come questa estate. Questo – prosegue il direttore – non vuole dire che tutti stanno bene, però non c’è dubbio che c’è voglia di recuperare”.

“Inutile fare analisi sociologiche a ‘mazzi’. Però quella gran parte dei garantiti adesso ha qualche soldo in più e la volontà di recuperare il tempo perduto in termini di socialità, la voglia di vivere. A questo si è aggiunto il fatto che vinciamo da tutte le parti in termini sportivi, mai visti così tanti tricolori”.