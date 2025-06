Entro il 2035 avremo 400milioni di bambini obesi: i dati shock dell’indagine

L’ultimo rapporto diffuso da Aletheia, fondazione che studia il rapporto tra cibo e salute, si concentra sui giovani, affronta l’importanza cruciale di una corretta alimentazione per la crescita e lo sviluppo sano dei bambini e degli adolescenti, e i risultati non sono incoraggianti.

Abitudini alimentari sbagliate sempre più diffuse, consumo di cibi ultra trasformati in aumento, mense scolastiche che non svolgono il loro ruolo di “strumento strategico per promuovere salute e uguaglianza sociale” portano a previsioni per il futuro decisamente non rosee: è l’effetto della malnutrizione per eccesso.

I dati dello studio

Il termine malnutrizione porta sicuramente alla mente immagini si scarsità, ma la la sovrabbondanza di risorse alimentari e il facile accesso a cibi ipercalorici e trasformati ha reso la sua controparte per eccesso un problema sempre più diffuso, portando l’OMS a riconoscere l’obesità infantile come una delle principali emergenze sanitarie del XXI secolo.

Il numero di bambini e adolescenti obesi nel mondo è quadruplicato dal 1990 al 2022, e a livello mondiale, si stima che l’8,2% dei bambini tra i 5 e i 19 anni sia affetto da obesità, con una percentuale più alta per la fascia 5-9 anni (10,2%).

L’Italia si posiziona al 13° posto in Europa per obesità giovanile (9,6%) e all’11° per sovrappeso (27,3%), e nel nostro paese l’obesità comporta un costo economico superiore a 13,3 miliardi di euro all’anno, di cui il 59% è costituito da costi sanitari diretti per la cura di malattie correlate come quelle cardiovascolari, il diabete e i tumori.

Una situazione a cui contribuisce la sempre maggiore diffusione dei cibi ultra trasformati: con la loro “ampia disponibilità e comodità d’uso, elevata palatabilità, dolcezza e praticità nei consumi” sono delle vere e proprie trappole in cui bambini e adolescenti cadono con estrema facilità.

Tutto questo nonostante lo studio riporti un elenco infinito di effetti negativi ad essi collegati, dall’aumento del rischio di malattie croniche non trasmissibili come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e disturbi neurocomportamentali, ai danni al sistema immunitario e alle carie.

Secondo alcune stime ufficiali, se non verranno attuate strategie per invertire la tendenza, si rischia che entro il 2035 circa 400 milioni di minori saranno affetti da obesità nel mondo, una cifra quasi doppia rispetto ai livelli registrati nel 2020.

Nella sola Unione Europea, le proiezioni sui futuri trend indicano che entro il 2035 si potrebbe verificare un aumento dei soggetti affetti da obesità del 61% tra i ragazzi e del 57% tra le ragazze.

Una situazione preoccupante, in cui le mense scolastiche possono e devono avere un ruolo cruciale come luoghi in cui “imparare a riconoscere e apprezzare nuovi sapori, a adottare corrette abitudini alimentari e a rispettare tempi e convivialità”, che stanno invece venendo gradualmente soppiantate dai distributori automatici e, quando presenti, la loro qualità lascia molto a desiderare.

Eppure i benefici, anche economici, dell’investire nella ristorazione collettiva nelle scuole sono più che dimostrati: uno studio in 14 Paesi a medio-basso reddito ha mostrato che “ogni dollaro investito per la ristorazione scolastica può generare un ritorno in media di 17 dollari fino ad un massimo di 35 dollari a seconda del contesto sociale analizzato”, mentre da noi solo il 48% delle scuole statali in Italia è dotato di mensa, con una forte disomogeneità regionale (25% in Campania, 21% in Sicilia, contro 86% in Valle d’Aosta, 83% in Piemonte).

Le soluzioni? Non facili e non a breve termine: secondo Aletheia servirebbe un “approccio olistico in grado di far convergere diversi strumenti orientati ad un fine comune ossia il benessere dei cittadini con attenzione particolare ai più giovani”.

Un approccio che dovrebbe includere educazione, sensibilizzazione e politiche sulla comunicazione e pubblicità dei cibi ultra trasformati e un’etichettatura che ne renda evidenti i rischi, e in cui il ruolo delle scuole sarebbe fondamentale.