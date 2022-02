Eric Adams e lo scandalo del Fishgate: può un sindaco vegano mangiare il pesce?

Sulla testa del sindaco di New York Eric Adams è scoppiato lo scandalo del Fishgate: può un sindaco che si dichiara vegano mangiare il pesce?

di Manuela 8 Febbraio 2022

Solo negli Stati Uniti poteva scoppiare il Fishgate.. Beh, da noi era scoppiato il Rubygate, ma non rinvanghiamo il passato. Torniamo a New York: qui ci si chiede se sia lecito per il sindaco Eric Adams, da sempre dichiaratamente vegano, mangiare il pesce.

Il sindaco Eric Adams durante la campagna elettorale dello scorso anno ha sempre promosso il suo stile di vita alimentare su base vegetale, portando tale filosofia anche nel municipio. Per esempio, solamente la scorsa settimana aveva lanciato i Vegan Friends nelle mense scolastiche: si tratta di un’iniziativa dedicata al menu del pranzo degli studenti volta a fornire cibo più sano.

Però qualcuno ha notato qualcosa di stonato. Qualcuno ha riferito che il sindaco ha trasformato l’Osteria La Baia, un elegante ristorante di Midtown, nel suo ufficio non ufficiale. Fin qui nulla di strano. Se non fosse che un dipendente del ristorante ha rivelato che il sindaco di solito ordina sempre pesce e insalata, ipotizzando che il primo cittadino non sia effettivamente vegano, ma solo pescetariano.

Tuttavia Maxwell Young dell’ufficio stampa del sindaco ha ribadito che Eric Adams segue una rigorosa dieta su base vegetale che non mangia mai il pesce. Durante una conferenza stampa, incalzato sull’argomento, il sindaco ha ribadito che non è necessario preoccuparsi di cosa ci sia nel suo piatto, esprimendo frustrazione per il fatto che la gente continui a seguirlo nei ristoranti per vedere cosa stia ordinando.

Ha poi sottolineato che la sua posizione è la seguente: “Più pasti su base vegetale fai e più sano sarai”. Oh, bene, questo ha più senso che non continuare a ribadire di essere vegani quando poi sei beccato a mangiare il pesce (cosa che il suo ufficio stampa poteva chiarire in maniera semplice).

In realtà non è la prima volta che il sindaco viene pizzicato a cena fuori mentre cena a base di pesce. E del salmone sfilettato era stato avvistato anche nel suo frigorifero, anche se il team che lo seguiva durante la campagna elettorale si era affrettato a ribadire che quel pesce era del figlio. Forse che anche il pesce ordinato al ristorante fosse per il gatto?