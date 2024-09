Esce il film su Madame Clicquot, la regina dello Champagne

Siamo agli inizi dell’Ottocento, tra le pallide dorsali di Champagne. La storia di Madame Clicquot è una di perseveranza e di impegno, è chiaro, ma anche e soprattutto di lotta a un pregiudizio che, di fatto, è sopravvissuto al passare dei secoli – nel mondo del vino ma non solo. Si tratta, in definitiva, di una storia che vale la pena raccontare; e lo sarà: da un film diretto da Thomas Napper.

A vestire i panni della nostra protagonista sarà Haley Bennet, mentre a interpretare il marito, Francois Clicquot, sarà Tom Surridge. La data di uscita nel nostro caro e vecchio Stivale? Proprio oggi, giovedì 12 settembre.

La trama del film (senza spoiler!)

La storia di Barbe-Nicole Ponsardin, nota anche e soprattutto come Veuve Clicquot, dovrebbe essere più o meno nota a tutti coloro che amano definirsi appassionati di vino. Per cura di chi, però, ha intenzione di godersi il film, ci limiteremo a ricostruirne l’impalcatura contestuale senza sbilanciarci in informazioni che potrebbero essere considerati spoiler.

La nostra protagonista sposa François Clicquot, giovane e visionario viticoltore stregato da una vigna di proprietà della sua famiglia nelle colline di Champagne. La passione di François, tuttavia, finisce per camminare pericolosamente sull’orlo dell’ossessione, esacerbata dalle pressioni della di lui famiglia, che vorrebbe che si occupi di altri affari. François, eventualmente, cede; e nonostante la vicinanza di Barbe finisce per perdere la vita.

La Madame rimane sola, dunque: sola con l’azienda da gestire e pronta a essere spiluccata, come un acino già maturo, dai vicini di casa Moet. Barbe si concentra sulla produzione e vendita di Champagne di alta qualità, navigando tra pressioni di natura economica, famigliare e anche e soprattutto sociale, con la vedova che si trova a muoversi in un sistema che rifiuta beffardamente l’idea di una donna a capo di un’impresa.

A oggi il Veuve Clicquot è uno degli Champagne più amati del mondo (anche se da poco ha perso l’esclusiva al suo iconico colore arancione): prima di portarlo a conquistare il trono di cristallo, però, la vedova da cui prende il nome ha dovuto sgomitare con il mondo intero.