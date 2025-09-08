Escrementi negli hamburger: la “candid camera” nel locale di Cicciogamer

Noi un dubbio ce l’abbiamo: probabilmente Cicciogamer maledirà a lungo il giorno in cui ha deciso di mettere ulteriormente a reddito la sua notorietà sul web, frutto dei suoi milioni di follower tra YouTube e la piattaforma di streaming Twitch, cercando di differenziare e buttandosi sulla ristorazione.

Da quando ha aperto il suo “I burger di Cicciogamer”, lo youtuber romano non sembra avere avuto un attimo di pace: prima le recensioni non proprio lusinghiere dei suoi panini, soprattutto quella di Franchino Er Criminale che è sfociata in una disputa legale, poi i panini con la muffa, e pure Guido Mori ci ha messo del suo invitandolo a vendere l’attività, visto che la celebrità sul web non farebbe di lui automaticamente un ristoratore.

Ci mancava solo Emanuele Bosco, collega youtuber famoso per i suoi scherzi estremi, che pure stavolta non si è decisamente trattenuto.

“Mi hanno cac*** nel panino”

Va riconosciuto a Bosco che il piano per lo scherzo era stato orchestrato con maestria: lo youtuber si è presentato nel locale di Cicciogamer spacciandosi come foodblogger, con la scusa di registrare un reel dicendo la sua sui panini, per poi procedere con la messa in atto della burla vera e propria, aggiungendo ai burger pezzi di escrementi, dando poi in finte escandescenze e attirando l’attenzione del resto dei clienti.

“Mi hanno cac*** nel panino, posso sapere chi è stato? Ho avuto il panino caca**”, ha esclamato a gran voce, non mancando di fare riferimenti all’ormai famigerato “panino peloso” che ha dato vita all’aspra polemica con Franchino Er Criminale.

La reazione è stata immediata e caotica: i clienti, molti dei quali fan di Cicciogamer, si sono schierati a difesa del loro beniamino, manifestando orrore per le disgustose accuse, e la situazione è rapidamente degenerata, con Cicciogamer stesso che si è visto costretto a intervenire di persona in veste di buttafuori, per allontanare Bosco da locale. Se l’intenzione era quella di creare tensione, il burlone napoletano ci è sicuramente riuscito, visto che sei è sfiorata la rissa e l’aggressione fisica nei suoi confronti.

Non prima che la tensione raggiungesse i massimi livelli, Emanuele Bosco ha rivelato che si trattava di uno scherzo, una candid camera per i suoi follower, svelando la sua vera identità. Nonostante la rivelazione, Cicciogamer ha espresso la sua disapprovazione, dicendo a Bosco: “Ho capito perché hai voluto farlo, ma ti faccio vedere che non servirà a niente”.

Insomma, l’avventura ristorativa di Cicciogamer continua a rivelarsi decisamente burrascosa, anche se stavolta non si può dare la colpa alla sua inesperienza nel settore.