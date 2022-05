Esercito USA restituisce una torta di compleanno rubata a una bambina italiana 77 anni fa

di Dissapore 2 Maggio 2022

Rubare una torta di compleanno a una bambina non è classificato come crimine di guerra, ma comunque non è qualcosa di cui andare fieri: è per questo che l’esercito USA ha voluto compiere un atto riparatorio, per una misteriosa sparizione sulla quale non è mai stata fatta luce, e ha restituito il dolce scomparso dal davanzale. Non importa che la riparazione sia avvenuta 77 anni dopo, e che la bambina abbia ora 90 anni: quel che conta, come si dice, è il pensiero.

I fatti: nella notte del 28 aprile 1945 i tedeschi si stanno ritirando dal Veneto, e le forze alleate avanzano. Almeno 19 soldati statunitensi vengono uccisi o feriti negli scontri, ma la mattina l’esercito USA sfila per le strade di Vicenza, dove la popolazione locale offre ai militari pane e vino. Nel vicino paese di San Pietro in Gu, provincia di Padova, le cose vanno in maniera leggermente diversa: Meri Mion, tredici anni appena compiuti, passa una notte di paura nascosta nella soffitta con la mamma, mentre i tedeschi in ritirata sparano alla cieca. Il giorno dopo comunque la situazione sembra più tranquilla, e la mamma prepara una torta per il compleanno della ragazzina, mettendola a raffreddare sul davanzale. Ma i pericoli non sono finiti, ed è un altro esercito quello che passa per il paese, e che probabilmente si appropria del dolce: il quale sparisce, né sarà mai più ritrovato.

Fino a quest’anno, il 2022, cioè 77 anni dopo. Meri è ancora viva, ha 90 anni esatti, ed è stata festeggiata con una nuova torta dal sergente Peter Wallis, di Seabeck, Washington, e al Colonnello Matthew Gomlak, comandante della US Army Garrison Italy. Centinaia di persone, tra cui soldati italiani, carabinieri, veterani statunitensi, veterani italiani, oltre a molti residenti locali hanno assistito alla cerimonia. “Domani mangerò quel dolce con tutta la mia famiglia ricordando questo giorno meraviglioso che non dimenticherò mai” ha detto Mion.