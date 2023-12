Esiste un modo giusto per mangiare un panino? Secondo TikTok sì

Fra un balletto e l’altro, TikTok trova anche il tempo per fornire delle risposte ai grandi quesiti che da sempre attanagliano il settore food. Se durante queste vacanze natalizie volete variare un po’ la solita diatriba fra #teampanettone e #teampandoro, ecco che potrete movimentare un po’ la discussione chiedendovi quale sia il modo giusto per mangiare un panino. Perché TikTok di questo sta parlando ultimamente.

Dalla crosta o dal centro? Come mangiare un panino

Il tipo di panino a cui TikTok si riferisce è quello tipo sandwich, preparato con il pane da toast o con il pane a fette. Tuttavia le medesime considerazioni, pur con le dovute modifiche, possono essere fatte anche per il classico panino fatto con le pagnotte.

La domanda che ci sta ponendo TikTok è questa: quando si mangia un panino, bisogna mordere tutta la crosta triste e secca, senza ripieno e lasciare per ultimo il centro, quello maggiormente farcito o dare un morso al bordo e dirigersi subito verso il centro?

A fornire una risposta a questa domanda ci ha pensato la food blogger Soogia, la quale non ha avuto dubbi: esiste una sola risposta possibile, cioè quella di lasciare il centro per ultimo essendo questa la parte migliore del panino.

Il video su TikTok dove fornisce la sua risposta ha ottenuto più di 3,1 milioni di visualizzazioni, generando un aspro dibattito. Nel video la food blogger ha postato anche la foto di un panino mangiato a metà, con contrassegnate le tre principali potenziali aree di morso: il punto “A” è il bordo da cui si inizia a sbocconcellare il panino, poi c’è il punto “B” che rappresenta il centro, cioè la parte dove si concentra di più la farcia del panino e infine il punto “C”, quello più tristanzuolo, cioè il bordo o l’angolo finale dove c’è più crosta e dove, misteriosamente, il ripieno non arriva mai.

Per la food blogger è semplice: si rosicchia tutta la crosta secca, lasciando per ultima la parte centrale. Eppure c’è stato chi ha osato contestare questa sua visione. Qualcuno, più moderato, ha suggerito di dare un piccolo morso a B e C in contemporanea, in modo da non lasciare per ultima la parte C, quella più vuota e secca.

Altri, invece, partono direttamente all’attacco del punto B, lasciando poi nel piatto il punto C. Ovviamente ci sarebbe anche una terza opzione: distribuire meglio la farcitura del panino in modo che la zona C non rimanga sempre sprovvista di ripieno. Così si potrebbe unire la croccantezza del bordo con il gusto del ripieno. Certo, questo sempre se non siete fra coloro che tolgono la crosta a prescindere.