Esistono gli snack personalizzati in base ai batteri intestinali

C'è un'azienda giapponese che produce snack personalizzati in base ai batteri intestinali dei clienti. Ma come funziona?

Insomma: guai a usare la scusa del “non lo mangio perché faccio fatica a digerirlo”. Calbee è un’azienda giapponese specializzata nella produzione di snack a base di cereali per la prima colazione, che ha saputo distinguersi per un approccio pressoché estremo alla personalizzazione. In che senso? Beh, i suoi prodotti sono fatti su misura secondo i batteri intestinali dei clienti.

Un piccolo passo indietro, per mettere qualche puntino sulle i: per “microbioma intestinale” si intende l’insieme di comunità microbiche e flora batterica che, per l’appunto, vive all’interno del nostro intestino. Guai a fare gli schizzinosi: si tratta di uno dei principali responsabili del nostro benessere fisico e mentale.

Come funziona la personalizzazione degli snack Calbee?

La domanda sorge spontanea. Sarà mica il caso di prenotare un esame in ospedale? Che si sa, con i tempi di attesa ormai notoriamente biblici si fa prima a fare colazione con uno yogurt, un frutto e tanti saluti alla granola fatta su misura.

Ebbene, non è così: il test di Calbee si fa in smart working. Basta registrarsi sul sito di Body Granola – questo il nome dello snack personalizzato – e pochi giorni dopo riceverete un kit per l’analisi delle feci, necessario a stabilire le caratteristiche del microbioma intestinale. A quel punto il test finirà tra le mani di Metagin, partner di Calbee che si occupa delle doverose analisi.

Sei settimane più tardi avrete accesso ai risultati direttamente dal sito web Body Granola. A quel punto, sarete liberi di personalizzare il prodotto scegliendo gli ingredienti che meglio si allineano con le caratteristiche dei batteri intestinali. I clienti, è bene notarlo, vengono guidati verso un numero limitato di opzioni; ma nulla vieta di fare di testa propria e mischiare anche ingredienti poco affini al proprio intestino. A vostro rischio e pericolo, è chiaro.

Il tutto, l’avrete intuito, viene poi spedito a casa. L’unica pecca? Provarla potrebbe essere difficile: a oggi gli snack di casa Calbee sono disponibili solamente nel natio Giapponese, anche se l’azienda ha già comunicato l’intenzione di espandersi negli Stati Uniti e in Europa. Staremo a vedere.