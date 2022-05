Esselunga, a Pioltello il campus pensato per il benessere dei dipendenti

di Marco Locatelli 27 Maggio 2022

Esselunga ha dato il via alla realizzazione di un Campus pensato per il benessere dei dipendenti a Pioltello, Comune nel milanese. Il nuovo spazio – la cui realizzazione è partita in questi giorni – è al centro della filosofia di Esselunga e potrebbe essere solo il primo di una lunga serie.

Ad occuparsi del progetto gli architetti giapponesi dello studio Sanaa (Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa), che riqualificheranno un’area dismessa per costruire un parco grande circa 10 mila metri quadrati con asilo, palestra, studio medico e un centro polifunzionale.

Il campus sarà pronto entro un paio di anni e sarà così suddiviso: al piano terra il centro polifunzionale, di più di 700 metri quadri e con una piazza centrale, accoglierà mostre, eventi e conferenze e avrà al suo interno anche un bar e un’area sportiva di 800 metri quadri.

Ci sarà anche l’asilo grande 650 metri quadri in grado di ospitare fino a 60 bambini, con un open space. 900 mq saranno dedicati al centro medico, diviso in una prima area di accettazione con sala d’attesa e in una seconda costituita dai singoli studi. A fianco alla struttura sorgeranno un campo da tennis, uno da calcetto e due da padel. Non mancheranno locali di servizio, spogliatoi e l’archivio storico aziendale di 2.500 metri dove sarà possibile ripercorrere la storia dell’azienda.