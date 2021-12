Esselunga apre a Torino nella stazione Porta Nuova

di Marco Locatelli 22 Dicembre 2021

Nella stazione Porta Nuova di Torino Esselunga aprirà un nuovo store da 1.200 metri quadrati, il quarto punto vendita all’ombra della Mole dopo quelli già presenti in corso Traiano e nella prima cintura di Moncalieri e Rivalta.

Dall’azienda ancora non hanno rilasciato molti dettagli, se non che “sono in corso i lavori per aprire un supermarket”, come riporta La Stampa. L’inaugurazione potrebbe avvenire tra febbraio e marzo.

È dal 2013 che la stazione non ha più un supermercato al suo interno, dopo che, nel 2013, l’ultimo abbassò le serrande definitivamente.

Nei giorni scorsi, inoltre, al piano primo è stata inaugurata la nuova Food Lounge con diversi ristoranti, tra cui l’Harry’s Bar, McDonald’s, Old Wild West e Starbucks.