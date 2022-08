Esselunga di Quaregna, carrello pieno, ma paga un solo prodotto: cassiere amico denunciato

di Manuela 17 Agosto 2022

Questa storia arriva dall’Esselunga di Quaregna, in provincia di Biella, in Piemonte. In pratica un cassiere faceva pagare all’amica un solo prodotto del suo carrello strapieno. Solo che è stato colto sul fatto, denunciato e ora rischia anche il licenziamento.

Il dipendente in questione, un uomo di 48 anni, è stato letteralmente colto in flagranza di reato. Quando l’amica, una donna di 39 anni, si è presentata alla cassa del supermercato con il carrello pieno di roba, ecco che le ha fatto pagare un solo prodotto. Come potesse sperare di farla franca rimane un mistero. Innanzitutto pare che non fosse la prima volta che succedeva una cosa del genere, motivo per cui la direzione già da tempo lo stava tenendo d’occhio.

E comunque le casse sono tenute sotto controllo. Così il dipendente è stato beccato subito. Per adesso si sa che il cassiere è stato denunciato con l’accusa di furto aggravato e, ovviamente, adesso rischia anche di perdere il posto di lavoro. Ma non solo: i Carabinieri del nucleo radiomobile di Cossato hanno comunque indagato sulla vicenda e hanno scoperto che c’erano altri due complici. Inutile dire che anche questi due sono stati immediatamente denunciati.

