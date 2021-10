Esselunga: ritiro precauzionale di prodotti

Esselunga ritira in via precauzionale tagos, burritos e mezzi rigatoni amatriciana: le specifiche del supermercato dalla grande Esse.

di Dissapore 14 Ottobre 2021

A seguito degli autocontrolli che l’azienda effettua regolarmente sui propri prodotti e nei propri stabilimenti di produzione, Esselunga ha ritirato in via precauzionale dalla vendita i seguenti prodotti: tacos (preparati in data 8 e 9/10 e scadenza 13 e 14/10); burritos (preparati in data 9/10 e con scadenza 14/10); mezzi rigatoni amatriciana (preparati in data 9/10 e con scadenza 14/10).

Il ritiro è avvenuto in via cautelativa per sospetta presenza di frammenti di vetro. Nel corso dei controlli effettuati, infatti, è stata riscontrata la rottura di una confezione di polvere di peperoncino impiegato in piccole quantità nei suddetti prodotti.

Esselunga ha già informato le autorità competenti e in linea con la sua politica di trasparenza e di tutela nei confronti dei consumatori, il servizio clienti sta contattando tutti i clienti che hanno acquistato i prodotti, invitandoli a non consumarli e a riportarli in negozio per la sostituzione o il rimborso.

Nei negozi sono stati inoltre esposti cartelli di richiamo per la clientela e la comunicazione è stata pubblicata nella sezione dedicata ai richiami del sito esselunga.it