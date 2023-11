Esselunga si butta sulla vendita di vini in rete con un’enoteca online

di Luca Venturino 13 Novembre 2023

Esselunga estende i suoi scaffali anche per le vie dell’internet, e lo fa buttandosi sulla vendita di vini in rete. L’iniziativa, al netto dei numeri lasciati trapelare, ci pare decisamente ambiziosa: l’Enoteca Esselunga online – questo, come certamente avrete già intuito, è il nome del progetto in questione – dovrebbe potere vantare più di 1400 etichette di vino in vendita, prodotti da oltre 350 cantine di origine italiana e francese.

Numeri notevoli, dicevamo; che senza ombra di dubbio lasciano trapelare tutta l’ambizione del colosso della grande distribuzione organizzata. È bene notare che, stando a quanto lasciato trapelare, l’Enoteca Esselunga online andrà di fatto a distinguersi dai più tradizionali punti vendita fisici distribuiti sul territorio nazionale grazie alla sua offerta esclusiva, con vini e distillati altrimenti non disponibili per l’acquisto.

L’Enoteca Esselunga online: tutti i dettagli sul lancio

Con l’inaugurazione della sua prima enoteca online Esselunga getta il guanto della sfida agli altri grandi player del settore – concorrenti già affermati del calibro di Tannico, Callmewine, Bernabei e vino.com; che a loro volta saranno chiamati a rispondere alla potenza di fuoco di uno dei principali marchi della grande distribuzione organizzata.

“Potenza di fuoco”, eh sì: d’altronde, come ha dichiarato la stessa Esselunga, l’obiettivo della sua nuova enoteca online è di fatto quello di arrivare a servire tutte le regioni del nostro caro e vecchio Stivale, e non solamente quelle che occupano i territori centro settentrionali dove, di solito, sono distribuiti i punti vendita della catena. Le premesse per fare bene, d’altro canto, non mancano affatto: il punto di partenza del colosso della GDO sono le cento milioni di etichette vendute tra scaffali fisici ed Esselunga a casa nel corso del 2022 – un flusso di vendita che si è tradotto in un fatturato parti a 350 milioni di euro.

Il taglio del nastro digitale dell’Enoteca Esselunga online avverrà nella giornata di domani, martedì 14 novembre: da allora, i clienti potranno scegliere – di nuovo, stando a quanto dichiarato dall’azienda – da un’ampia varietà di etichette, il cui prezzo spazia dai dieci ai mille euro, che comprendono tanto il mondo del vino quanto quello degli spiriti.

“Mettiamo insieme qualità, servizio ma anche divulgazione perché sul nuovo sito di ecommerce daremo spazio ai territori di provenienza dei vini, agli abbinamenti a tavola, faremo parlare i sommelier” ha spiegato Roberto Selva, manager di lungo corso che guida il marketing di Esselunga. “Sarà un modo per il gruppo di arrivare in Italia e di ampliare l’ecosistema di Esselunga”.