Esselunga, spesa senza pagare a Milano: arrestate due donne

Due donne si sono recate per fare spesa al supermercato, un Esselunga di Milano in viale Vigliani, ma al termine del loro “giro” fra gli scaffali sono passate davanti alle casse provando a non pagare la merce presa.

Il fatto è accaduto sabato 22 agosto alle ore 12.20, protagoniste un’italiana di 18 anni e una romena di 50, che per “farla franca” hanno nascosto la merce presa dagli scaffali del supermercato – per qualche centinaio di euro – per poi cercare di passare inosservate alla cassa.

Il “colpo” non è però riuscito alle due donne, che sono state colte in flagrante dagli agenti della vigilanza e quindi sono state fermate all’uscita dalle casse.

Sul posto poi è intervenuta la Polizia che ha arrestato le due donne per furto aggravato, entrambe con precedenti per reati contro il patrimonio.

