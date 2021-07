Euro 2020: un pub di Glasgow decorato con le bandiere italiane per la finale

Un pub di Glasgow, in Scozia, ha deciso di tifare Italia nella finale di stasera dei campionati europei di calcio Euro 2020. Non solo: ha anche deciso di farlo sapere urbi et orbi, decorando vistosamente la sua facciata esterna con bandiere italiane e pubblicando il tutto sui social.

Stendardi, gagliardetti tricolori e classiche bandiere fanno ora capolino dalla facciata principale del pub, e la strada vicino, la “Cumberland Street”, è stata ribattezzata per l’occasione “Cumberland Strada”, con tanto di bandiere tricolori sventolanti che hanno occupato il palo dedicato alla toponomastica.

Una scelta decisamente inusuale e che non ha mancato di suscitare qualche polemica, ma tant’è: al The Brazen Head a Cathcart Road staserà si canterà l’inno di Mameli, e poche storie per i clienti a cui questa cosa non dovesse andare bene. D’altronde, hanno spiegato sui social, il pub in questione (legatissimo alla squadra del Celtic e ai suoi tifosi, di norma) è l’unico pub italo-irlandese di Glasgow, dunque indipendentemente dalla prossimità geografica è evidente che il cuore dei proprietari sarà tricolore.

E altrettanto lo sono le decorazioni, che magari possono disturbare un po’ gli Inglesi, ma che mostrano chiaramente per chi si farà il tifo nella finale di stasera. D’altronde, solo ieri, il giornale indipendentista scozzese The National aveva dichiarato la sua passione per l’Italia, mettendo in prima pagina un Roberto Mancini trasformato in Braveheart: se due indizi fanno una prova c’è da credere, evidentemente, che la Scozia stasera, in fondo in fondo, tifi per noi.

[Fonte: Glasgow Times]