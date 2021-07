Euro 2020: un pub di Manchester per la finale cambia nome in “The Southgate”

Un pub di Stockport, vicinissimo a Manchester, ha deciso di celebrare la finale dei campionati europei di calcio Euro 2020 dichiarando tutto il suo amore per l’allenatore della nazionale inglese, e ribattezzando il locale “The Southgate”.

Un omaggio al ct Gareth Southgate, che stasera guiderà la squadra inglese a scontrarsi per il titolo europeo con l’Italia di Roberto Mancini. La città tutta ha manifestato un grande trasporto nei confronti della finale, ribattezzando le vie del centro con nuovi nomi che omaggiano i calciatori più amati della nazionale inglese.

E in questa ondata d’entusiasmo calcistico il Chestergate pub, in Mersey Square, ha in più deciso di dare tutto il suo supporto alla squadra, facendo installare una nuova gigantesca insegna con le immagini dell’allenatore di Watford.

“Il successo di Gareth Southgate con la sua squadra ha riunito la nazione”, ha detto ai giornalisti il proprietario del pub, commentando la sua scelta, e spiegando che “quindi è giusto mettere a disposizione il pub The Southgate affinché le persone si riuniscano e guardino la squadra inglese finalmente portare a casa il trofeo europeo!”.

Apprezziamo l’entusiasmo, ma non possiamo non sperare che non sia così, pur non avendo un’insegna di Roberto Mancini da attaccare fuori dal nostro locale preferito.