Euro-Toques Italia, Enrico Deflingher confermato presidente

di Marco Locatelli 6 Aprile 2022

Enrico Derflingher – chef delle cucine di Buckingham Palace – è stato confermato presidente di Euro-Toques Italia (l’associazione nata nel 1986 per iniziativa di Paul Bocuse e Pierre Romeyer e che vide, tra i fondatori, anche Gualtiero Marchesi) in occasione dell’Assemblea nazionale dell’associazione, che si è svolta il 4 aprile alla Villa Reale di Monza.

Il nuovo Consiglio direttivo, oltre a Derflingher, è composto da Filippo Sinisgalli (che nello scorso mandato era segretario generale), Paolo Gramaglia (già delegato per la Campania), Giovanni Porretto (già delegato per la Sicilia) e Antonino Fratello (già vice delegato per il Lazio). Sinisgalli è stato nominato vicepresidente, mentre Gramaglia assume il ruolo di segretario generale. Paolo Schiavo è stato confermato nel ruolo di sindaco revisore.

L’associazione, in occasione delle elezioni dei vertici, ha discusso sulle strategie per il rilancio della professione e sugli strumenti per affrontare le sfide future. Ha inoltre esposto le nuove iniziative in fase di realizzazione, a cominciare dalla volontà di coprire ancor di più tutto il territorio nazionale. Tra i temi di maggior rilievo, la necessità di puntare sui giovani attraverso l’organizzazione di attività specifiche anche nelle scuole.

In occasione dell’Assemblea di Euro-Toques Italia è stata organizzata una tavola rotonda dal titolo “La ristorazione di qualità come motore del turismo enogastronomico: quale futuro per la cucina dopo il Covid?”, a cui ha partecipato, tra gli altri, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Enrico Derflingher è stato eletto presidente di Euro-Toques Italia per la prima volta nel 2012, rieletto poi nel 2018. Dal 2015 al 2017 è stato anche presidente unico di Euro-Toques International; dal 2017 al 2021 è stato confermato nel ruolo, ma affiancato da Jean Castadot, presidente di Euro-Toques Belgio; nell’ottobre 2021 è stato eletto di nuovo presidente unico di Euro-Toques International.