Europei 2021, Cristiano Ronaldo: via la Coca Cola dalla conferenza stampa, “Bevete acqua”

Fra i momenti imbarazzanti di questi Europei 2021, di sicuro rientrerà anche questa conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Il calciatore, infatti, ha tolto la Coca Cola dal tavolo preferendo alla bevanda gassata una semplice bottiglietta d’acqua. Non pago, ha anche detto “Bevete questa”, riferendosi all’acqua. Peccato che Coca Cola sia uno dei main sponsor di questi Europei (mentre non è stata sponsor del Super Bowl per la prima volta, così come Pepsi).

La scena integrale potete vederla nel video di YouTube. Il tutto è accaduto poco prima che iniziasse ufficialmente la conferenza stampa, in quei momenti nei quali i vari ospiti si siedono e si preparano a parlare.

Nel video si vede Ronaldo che si siede guardandosi attorno con fare circospetto. Il suo sguardo si punta su quelle due bottigliette di Coca Cola sul tavolo. Le scruta e dopo un attimo le prende, spostandole di lato e fuori dalla visuale delle telecamere.

Poi prende la bottiglietta d’acqua, la solleva e dice “Acqua”, seguito da “Bevete questa”. Successivamente sembra dire anche “Coca Cola? Pff”.

Ronaldo è estremamente salutista e ha sempre dichiarato di essere riuscito ad arrivare ai suoi altissimi livelli grazie anche all’alimentazione sana e al fatto che nella sua dieta sono bandite le bevande gassate o zuccherate. Da qui si può capire il gesto verso la Coca Cola.

Il problema, però, è che Coca Cola è main sponsor degli Europei 2021, quindi questo gesto di Ronaldo potrebbe provocare un piccolissimo incidente diplomatico con Coca Cola. Chissà come reagirà la multinazionale a questa vicenda?