Europei 2021: la pizza è stato il cibo più ordinato durante le partite

Durante le partite della nazionale agli Europei 2021 alzi la mano chi, almeno una volta, non ha ordinato una gustosa e fumante pizza. E infatti, come conferma una ricerca di Just Eat, durante il torneo di calcio, in Italia, è stata la pizza il cibo a domicilio più ordinato, con un vero e proprio boom: +37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Durante gli Europei 2021 di calcio, in Italia, la pizza ha rappresentato il 58% delle ordinazioni, davanti all’hamburger con il 26% e al curry con il 18%. E negli altri Paesi europei?

La pizza è sempre al primo posto, ad eccezione dell’Olanda, dove sul podio si è piazzata la fricadelle, una salamella impanata e fritta, piatta tipico della tradizione gastronomica olandese. Anche in Francia non è la pizza a vincere, ma un dolce: il tiramisù.

Ponendo la lente di ingrandimento sulle città italiane dove si sono effettuati più ordini di cibo d’asporto con Just Eat, troviamo Roma in vetta alla classifica, davanti a Milano e Bologna. A livello europeo vince, invece, Berlino, seguita da Amburgo e Monaco.

Fonte: Ristorazione italiana Magazine