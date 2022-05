Eurovision, ecco l’ordinanza anti-alcolici: vietata la vendita di bevande sopra i 5 gradi

di Luca Venturino 3 Maggio 2022

Eurovision sì, ma senza alzare troppo il gomito. Il Comune di Torino ha dato il via libera a un’ordinanza che vieta la vendita dagli alcolici con un tenore superiore ai cinque gradi all’interno dell’Eurovillage, nel Parco del Valentino. Non temete, però, perché di certo non patirete la sete: Peroni, uno degli sponsor principali del villaggio, metterà a disposizione dei presenti ben dieci spillatrici da birra; anche se rimane tuttora da definire se queste verranno distribuite sulla superficie del parco o se invece saranno disponibili solamente presso lo stand dell’azienda.

E no, non si tratta affatto di una quisquilia: una modifica al regolamento delle manifestazioni che occupano al suolo pubblico, approvata di recente dalla Giunta, prevede infatti che il numero di punti di ristoro possa essere stabilito di volta in volta dall’amministrazione comunale. Stando a quanto dichiarato da Paolo Chiavarino davanti ai consiglieri comunali nella giornata di ieri, risultavano sette punti di somministrazione, tra cui il sopracitato stand della Peroni con i suoi dieci fusti traboccanti di birra.

La modifica di cui sopra, però, potrebbe comportare un aumento dei punti ristoro sia all’interno dell’area dell’Eurovillage che all’esterno, su corso Massimo d’Azeglio, dove tra l’altro è stato emanato un bando per la collocazione di fino a un massimo di 14 paninari (di cui, al momento, solamente due sono stati ammessi).