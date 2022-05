Eurovision Song Contest 2022: i pasticceri di Torino si sfidano a suon di torte

di Manuela 11 Maggio 2022

State guardando l’Eurovision Song Contest 2022? Molto bene. Anche i pasticceri di Torino (e zone limitrofe) lo stanno facendo, ma a modo loro: sfidandosi a suon di torte.

Alcune pasticcerie e gelaterie di Torino (e Alpignano) hanno, infatti, deciso di celebrare e omaggiare la kermesse canora che quest’anno si svolge nel capoluogo sabaudo (con la conduzione di Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika) creando una serie di torte e dolci in edizione limitata che si ispirano alla manifestazione.

Ma partiamo subito con questa carrellata con la torta creata dalla pasticceria torinese Gerla 1927. Un tripudio (moderato) di tricolore a forma di cuore avvolto da ganache montata di caffè 1895 e cioccolato bianco con all’interno una crema frangipane alla nocciola, un cremoso al prlainato di nocciola e uno steruzel con sfoglia e nocciole caramellate. Il tutto sormontato da decorazioni verdi e rosse. Tecnicamente è nato come dolce monoporzione, ma la pasticceria ha creato anche la versione torta. In edizione limitata, si intende.

Ora, se avete visto la semifinale, la domanda è lecita: c’è stata, per caso, una collaborazione con i Citi Zeni, il gruppo della Lettonia con la loro improbabile mise tricolore (con ordine rigorosamente sbagliato), forse a sua volta un omaggio all’Italia? O più probabilmente ai Power Rangers?

Si continua con la proposta della Gelateria Via Mazzini di Alpignano, anche questa in limited edition. Ecco la torta “Brividi”, una mousse al cioccolato di Modica con cuore formato da un gelè al lampone e morbido Pan di Spagna al cioccolato. Il nome è un chiaro omaggio alla canzone vincitrice del Festival di Sanremo (i cui cantanti, Mahmood e Blanco, accedono direttamente alla finale).

L’aspetto vuol ricordare, ovviamente, un disco in vinile, anche se, non so perché, l’associazione immediata che mi viene in mente è con il disco del lancio del disco, perdonatemi la terribile ripetizione. Il Discobolo, comunque, approverebbe questa torta.

Torniamo, poi, a Torino la pasticceria di Fabrizio Racca ha voluto progettare un nuovo dessert ispirato all’Eurovision 2022. In questo dolce trovano spazio la dolcezza del moscato, tipico vino piemontese, la freschezza dei mirtilli e la delicatezza delle fragole. Il tutto in una confezione su cui campeggia la scritta “Lasciatemi cantare”, nota canzone di Toto Cutugno (sì, nel 1990 Cutugno ha vinto l’Eurovision con la canzone Insieme: 1992, il secondo italiano a riuscirci dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e seguito poi dai Maneskin nel 2021).

Torta dall’aspetto delizioso ed elegante, anche se ci si chiede in cosa si ispiri all’Eurovision. Forse le righe sono quelle degli spartiti e i mirtilli le note? Svelateci l’arcano, vi prego.