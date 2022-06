Export: è nato il portale pubblico per aiutare le aziende a muovere i primi passi

Dal cosiddetto "Patto per l'Export" è nato un portale pubblico di accesso ai servizi per approcciarsi alla sfida dei mercati esteri.

di Luca Venturino 16 Giugno 2022

Export.gov.it è un portale pubblico nato dall’intesa sul cosiddetto “Patto per l’Export” raggiunta recentemente dal dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 45 soggetti tra cui Ministeri, Associazioni di Categoria, Federazioni di Settore e Istituzioni del Sistema Paese a supporto dell’internazionalizzazione: come potrete aver inteso dal nome, si tratterà di un servizio dedicato al mondo delle esportazioni, sia nazionali che regionali, che di fatto consentirà alle imprese di muovere i primi passi al suo interno – o, nel caso delle aziende più “navigate”, di migliorare la propria competitività con gli strumenti messi a disposizione.

Nello specifico, il portale permetterà alle imprese interessate di orientarsi nel complicato mondo delle iniziative e degli strumenti formativi e informativi necessari a trarre il meglio dai mercati internazionali: come accennato, il servizio è rivolto tanto ai “novizi” del settore quanto a chi già ci naviga con piena consapevolezza ma intende dare una spinta in più ai propri affari. Il portale offre un semplice accesso a servizi che di fatto sono stati ideati per adattarsi alle necessità di ogni singola realtà aziendale, con tanto di contenuti di approfondimento: le imprese meno attrezzate alla sfida dei mercati esteri, ad esempio, potranno trovare utile la possibilità di richiedere una consulenza personalizzata che possa aiutarle a pianificare le proprie mosse in un’ottica di espansione verso nuovi obiettivi.