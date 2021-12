Fabbri 1905: Michele Magli nuovo Direttore generale al posto di Sabino Spada

di Manuela 16 Dicembre 2021

C’è stato un cambio ai vertici dell’azienda Fabbri 1905: Michele Magli sarà il nuovo Direttore generale al posto dell’uscente Sabino Spada. La nomina è ormai ufficiale: è stata confermata dalla società proprio durante la cena aziendale annuale, davanti a management, collaboratori e partner.

Michele Magli subentra così al posto di Sabino Spada, ex Direttore generale da 4 anni a questa parte. Spada aveva concluso il suo rapporto lavorativo con Fabbri ad aprile 2021, dopo 39 anni di lavoro nell’azienda.

Magli ha dichiarato di essere molto orgoglioso di entrare a far parte di questa azienda in quando la Fabbri 1905 rappresenta un luogo identitario per la città di Bologna. Per lui l’azienda rappresenta un esempio di quella Total Quality che ha studiato e cercato di applicare in tutte le sue esperienze lavorative.

Magli ha poi ammesso che il suo ruolo sarà facilitato dall’impostazione già adottata dalla Fabbri per quanto riguarda la qualità, ma ribadisce che questa azienda non si ferma mai, non ritenendo di aver raggiunto tutti gli obiettivi possibili.

In passato Michele Magli ha collaborato con società di consulenza come la Bonfiglioli consulting e la Toyota Academy. Successivamente ha lavoratore come Direttore generale in medie aziende, operando in Europa, Sud America, Asia e Africa, il tutto prima di fondare la sua azienda di consulenza.

Sempre a proposito di Fabbri, a inizio anno aveva vinto un ricorso contro la Cina: il suo vaso iconico non può essere imitato.