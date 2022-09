Fabrizio Tesse lascia il Carignano ma non abbandona Torino: andrà a La Pista del Lingotto

di Luca Venturino 15 Settembre 2022

Cambia il palcoscenico, ma di fatto il teatro rimane lo stesso: Fabrizio Tesse, chef milanese sulla cui casacca brilla una stella Michelin, saluta definitivamente la cucina del Carignano di via Carlo Alberto per lanciarsi in un nuovo capitolo. Come accennato, tuttavia, la cornice non cambia, ma rimane quella sabauda e nobile di Torino – anche se, a onore del vero, si tratta di dettagli che avrebbero dovuto restare coperti dal mistero per un altro po’. Stando a quanto svelato da La Stampa, però, Tesse assumerà il comando de La Pista del Lingotto, punta di diamante del gruppo Gerla situato sulla sommità dell’omonima struttura.

Secondo quanto lasciato trapelare dai colleghi de La Stampa, infatti, i diretti interessati – pur preferendo non commentare direttamente la novità – hanno seminato indizi che indicano con fare ammiccante la data del 19 settembre, giorno in cui di fatto si dovrebbe tenere l’evento di presentazione ufficiale. L’accordo, in ogni caso, pare sia già stato raggiunto; tanto che lo stesso Carignano ha già individuato il sostituto di Tesse – anzi, i sostituti: il nuovo chef sarà Francesco Polimeni, classe ’97 che ebbe modo di conoscere la cucina e la testa del suo predecessore presso la Locanda di Orta e successivamente allo stesso Carignano; e Kevin Gardini, altro giovane allievo di Tesse e più di recente forte di una esperienza al RC Resort di Roberto Conti in quel di Mortara. Segnaliamo, infine, che i due verranno affiancati e seguiti dalla guida di Ruggero Rolando; che già ebbe modo di collaborare con Polimeni al bistrot dell’hotel Sitea.