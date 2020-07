Fase 3: Bacardi regala 10mila cocktail ai bar italiani per promuovere la ripartenza

Un incentivo alla ripartenza: l’idea è di Bacardi, che regala 10mila cocktail ad alcuni bar italiani per convincere la gente a ritrovare il piacere di bere.

L’iniziativa #RaiseYourSpirits prevede di offrire da bere a 2500 impiegati (e ai loro amici e familiari) nei cocktail bar italiani ed europei. Un’operazione – fanno sapere dall’azienda – che “ va a supportare il settore on-trade per rispondere all’emergenza COVID-19, stanziando una somma iniziale di 1.5 milioni di euro” in Europa e 3,6 milioni di euro nel mondo.

“Il team Bacardi ha lavorato a stretto contatto con i bar in giro per l’Italia per aiutarli nelle varie fasi della crisi”, fa sapere Stephane Cluzet, General Manager per Martini & Rossi – Gruppo Bacardi. “Ora con la nostra iniziativa #RaiseYourSpirits vogliamo fare il passo successivo, emozionati all’idea di portare i nostri amici a bordo di questo nuovo progetto nelle settimane e nei mesi a venire”.

Così, il team di Bacardi Italia e le persone a loro più care potranno assaggiare più di 1.800 cocktail in alcuni bar selezionati in giro per l’Italia, tra cui il Jazz Bar di Torino, l’Odeon Bistro di Firenze e il The Botanical Club a Milano. Tra i cocktail da provare anche quello proposto dall’azienda per l’estate 2020: Martini Fiero e Tonic: 50% di Martini Fiero e 50% di Tonic.