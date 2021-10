Fast food: quanto vale il mercato online delle uniformi usate dei dipendenti

di Valentina Dirindin 7 Ottobre 2021

Quanto vale il mercato online del reselling delle uniformi usate dei dipendenti dei fast food? Sì, avete ragione, probabilmente dobbiamo fare prima un passo indietro, e spiegarvi che un mercato del genere esiste. Ed è pure interessante, visto che in tanti, nel Regno Unito, stanno cercando di arrotondare proprio vendendo online le loro divise.

D’altronde, tra mance inesistenti e paghe generalmente non proprio gloriose, in qualche modo bisogna tirare su qualche soldino. Ecco dunque che online, su siti di reselling come il più classico Ebay, si trovano uniformi vecchie o quasi nuove, a prezzi diversi a seconda dello stato di conservazione, ma che possono arrivare anche a 150 euro.

Le divise più costose e ricercate sono chiaramente quelle delle catene più note, come McDonald’s. Un londinese, per esempio, è riuscito a vendere su Depop il suo berrettino di Domino’s pizza per 15 sterline. A chi, non è dato saperlo, ma ce l’ha fatta, e non è un brutto guadagno, verrebbe da dire. Un’altra domanda che ci viene in mente è come avrà fatto il dipendente, poi, a procurarsi un’altra uniforme da usare al lavoro, ma in fondo quando si lavora con olio, ketchup e maionese il rischio di macchiarsi in maniera indelebile è dietro l’angolo.

Un venditore di un’uniforme McDonald’s, da East London, chiedeva 110 sterline (circa 130 euro) per l’intera divisa usata. Che ci faranno poi con queste divise, non è dato saperlo, ma noi – maliziosi – ci immaginiamo cose indicibili.