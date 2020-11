Fast food: Sfera Ebbasta apre “Healty Color” anche a Napoli e Roma

Apre un nuovo punto vendita a Napoli e un altro a Roma “Healthy Color”, il fast food del trapper Sfera Ebbasta. A svelarlo è Il Mattino di Napoli, che racconta la prosecuzione di un progetto ristorativo iniziato tempo fa (a ottobre 2019) a Milano, con l’apertura del primo locale in via della Moscova 41.

Healty Color è stato per il giovane cantante non solo un progetto imprenditoriale, ma anche il coronamento di un’amicizia, quella con il calciatore Andrea Petagna, suo socio nell’affare. Un format che, come dice il nome, propone un menu di cibo sani ma divertenti: “Prendersi cura di sé stessi e volersi bene sono atti di fondamentale importanza che dipendono anche dalle nostre scelte alimentari quotidiane in quanto il cibo è vita ed energia”, avevano dichiarato le due superstar raccontando il progetto.

“Healthy Color nasce dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare”. Il rogetto di Sfera Ebbasta e Andrea Petagna è andato così bene che ora è in procinto di allargarsi, non solo a Napoli (in cui il locale inaugurerà nella prossima primavera) ma anche a Roma, dove si aprirà già a inizio 2021 in zona Prati-Vaticano.

[Fonte: Il Mattino]