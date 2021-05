Fast Food: Wendy’s, la seconda catena di hamburger degli Usa, torna in UK

La seconda più grande catena di hamburger d’America, Wendy’s, sta aprendo nel Regno Unito, e ha intenzione di inziare da lì la sua espansione in Europa. Il primo Wendy’s inglese aprirà il mese prossimo, a Reading, seguito da Stratford e Oxford, e la società ha detto che ci saranno nuovi elementi nel menu su misura per il mercato britannico.

La volontà è quella di tentare di rubare quote di mercato ai leader di mercato, McDonald’s e Burger King. Wendy’s, famosa per gli hamburger quadrati, ha in programma l’apertura di circa quattrocento punti vendita nel Paese, con la promessa di creare almeno 12.000 posti di lavoro.

I tempi dell’operazione, tuttavia, non sono chiarissimi, vista probabilmente anche l’incertezza del momento: l’espansione nel Regno Unito potrebbe infatti richiedere molti anni, hanno spiegato da Wendy’s. Il marchio sarebbe comunque molto più piccolo dei suoi rivali, considerato che McDonald’s ha 1300 punti vendita nel Paese, ma il progetto di espansione, se la risposta del pubblico fosse positiva, potrebbe avere ancora nuovi orizzonti nel futuro.

“Il lancio nel Regno Unito guiderà un’espansione a livello europeo”, fanno sapere da Wendy’s, che lo scorso anno ha già superato Burger King diventando il player numero due nel mercato degli hamburger degli Stati Uniti. Dunque, il Regno Unito sarà utilizzato come trampolino di lancio (e banco di prova) per poi valutare ed eventualmente mettere in cantiere una ipotetica crescita nel resto d’Europa.

[Fonte: BBC]